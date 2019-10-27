الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسنجح - بفضل الله - مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد بنجران، من إجراء 96 عملية قلب مفتوح خلال العام 1440 وبنسبة ارتفاع 74,5% عن العام 1439هـ.وأوضحت الصحة في نجران أن المركز نجح في إجراء 1885 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية بنسبة ارتفاع 30.5% مقارنة بالعام 1439هـ مع انخفاض الإحالات الطبية للمراكز المتقدمة خارج المنطقة بنسبة 10%.وأكدت أنه تم استقطاب عدد 16 طبيبًا في تخصصات جراحة القلب والقسطرة, بالإضافة إلى تطبيق برنامج أداء الصحة حيث أسهم ذلك - بحمد الله - في زيادة عدد العيادات التخصصية في المركز إلى 32 عيادة أسبوعياً وانخفاض فترة الانتظار للحصول على موعد في عيادات القلب إلى 5 أيام فقط وارتفاع مؤشر رضا المرضى عن الخدمات المقدمة من المركز.// انتهى //09:24ت م0017