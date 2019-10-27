القاهرة 28 صفر1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية تفعيل دور الصندوق السيادي بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية وتحسين الإنتاجية، واستكمال البناء على ما تحقق من تطور للمؤشرات الاقتصادية في البلاد.وأشارت الصحف إلى مطالبة وزير الخارجية المصرية سامح شكري في البيان الذي ألقاه أمس أمام قمة عدم الانحياز في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، مجلس الأمن بالدور بمحاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.ولفتت الانتباه إلى تحذير الخارجية الأمريكية تركيا بأن فرض عقوبات عليها بسبب منظومة صواريخ (إس-400) الروسية مازال قائمًا.وأخبرت صحف الأحد عن تواصل الاحتجاجات في لبنان وتعطيل الدراسة إلى أجل غير مسمى.وواكبت انتخابات مجلس الشورى العماني التي تبدأ اليوم لاختيار أعضائه للفترة التاسعة في عموم محافظات وولايات السلطنة.وتحدثت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 63 قتيلاً خلال يومين، وارتفاع حصيلة قتلى مظاهرات إثيوبيا إلى 67 شخصًا.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 10 أشخاص باليابان جراء الفيضانات، واستمرار حرائق الغابات بالمكسيك.// انتهى //09:52ت م0018