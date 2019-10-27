الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسيدشن مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود, الأربعاء القادم، المؤتمر العلمي " دمج التقنية الحديثة بالرعاية التمريضية", وذلك في قاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز للمؤتمرات.ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي بأهمية إستخدامات التقنية ودعمها في الممارسة التمريضية وتأثيراتها على المرضى، إضافة إلى الإطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال.ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية من أهمها أثر التقنية على سلامة المريض وتجربته معها، فضلاً عن تأثيرها على أداء مقدمي الرعاية الصحية ومدى رضاهم عنها، و أبرز تطورات المعلوماتية التمريضية, إضافة إلى استخدامات التقنية واخلاقيات المهنة.يشار إلى أن المؤتمر الطبي معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (16) ساعة تعليم طبي مستمر .09:54ت م0019