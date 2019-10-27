رام الله 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم كلمة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز، المنعقدة في العاصمة باكو، التي أكد فيها إنّ إسرائيل تخوض حرباً ضد كل شيء يخصنا نحن الفلسطينيون، وتسعى لتهجير واستبدال الفلسطينيين من القدس وبقية فلسطين.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن حركة عدم الانحياز وقفت ضد الاستعمار ورفضته شراً وظلمًا وعدواناً واستباحة لحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير، بيد أن الاستعمار الإسرائيلي لدولة فلسطين ما يزال ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن تقف حركتنا في وجه هذا الاحتلال الغاشم، وتطلق فعلا حقيقيا ينهي هذا الشر وهذا الباطل.وأوردت صحف فلسطين تشديد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو جمهورية تأكيده على أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، تكون مبادرة السلام العربية أساسها.وتحدثت عن تأكيدات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، موقف بلاده المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، وأنها لن تألو جهدا في الدفاع عن فلسطين في كافة المنابر والمحافل الدولية.ورصدت تدفق المتظاهرون في لبنان لليوم العاشر على التوالي، إلى الشوارع للمطالبة برحيل الطبقة السياسية.وواكبت إعلان مفوضية حقوق الانسان في العراق، أن حصيلة التظاهرات التي شهدها العراق يومي الجمعة والسبت بلغت 63 قتيلاً بين المتظاهرين و2592 مصاباً من المتظاهرين والقوات الأمنية.// انتهى //10:57ت م0033