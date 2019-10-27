الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسينظم منتدى أسبار الدولي في دورته الـ 4 التي تعقد في الفترة (4 - 6 نوفمبر 2019م)، ورشة عمل تتناول "مفهوم المواءمة الإستراتيجية والتحول الكلي للقيادات"، يقدمها المتخصص في المواءمة الإستراتيجية والتحول الكلي الدكتور عادل عبدالله العجاجي.وتعالج الورشة المعوقات الإدارية وفق علم المواءمة الجديد والتحول الكلي للمنشآت، وتستهدف الشركات والمنشآت والمؤسسات، للتعريف بهذا المفهوم على نطاق واسع.وبين الدكتور العجاجي هذا المفهوم بأنه نهج سريع ومبتكر يصل إلى نقطة التحول المطلوبة بأقل عدد مؤثر (critical mass) داخل المنظمة، على عكس أساليب التغيير التقليدية ذات التأثير المحدود، ويمكن أن يتم ذلك عموديًا داخل المنظمة وأيضا أفقياً مع المنظمات الأخرى أو العملاء لتحقيق تكامل أفضل وإنجاز أسرع لتحقيق الأهداف.وأوضح بأنه نتج عن مفهوم المواءمة الإستراتيجية والتحول الكلي، صناعة التوافق بين القيادات والإدارة الوسطى ومشرفي الصفوف الأمامية نحو الرؤية والإستراتيجية والأهداف، وهذا يغلق الفجوة بين تبني الإستراتيجية وتطبيقها على أرض الواقع، الذي يعمل على إنجاحها وإحداث التغيير المطلوب بفعالية وفي زمن قياسي.وأشار العجاجي إلى أن المواءمة الإستراتيجية تصنع التآزر بين القادة والمفهوم المشترك الموحد الذي بدوره يكون له تأثير فعال وسريع على نتائج التغيير الإستراتيجي والذي يؤدي إلى العديد من الفوائد، ومنها تناغم الأداء بين الإدارات وزيادة الشفافية وإزالة الحواجز وإلغاء المقاومة للتغيير واندماج الموظفين والاحتفاظ بهم وبيئة عالية الأداء وغرس الابتكار لسبق الآخرين.// انتهى //11:29ت م0037