كابل 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسقتل 53 من مسلحي طالبان في غارة جوية شنها الجيش الأفغاني الليلة الماضية بإقليم فارياب شمالي أفغانستان.وأوضح الجيش الأفغاني في بيان اليوم أن مجموعة كبيرة من مسلحي طالبان شنت هجمات منسقة على مواقع أمنية في "خواجا ناموسي" بمنطقة باشتون كوت، وتصدت قوات الأمن للهجمات مما أسفر عن مواجهات عنيفة استمرت عدة ساعات.وقال البيان: إن الغارة الجوية هدفت إلى دعم القوات الأفغانية في القتال ضد المسلحين، وأنها أسفرت عن مقتل 53 مسلحًا منهم قادة بارزون وأجبرت الباقين على التراجع.// انتهى //11:32ت م0038