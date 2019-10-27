الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات في الأحساء والرياض والمدينة المنورة وجدة.ويسعى أحد لتحقيق فوز جديد يعزز به صدارته للمسابقة عندما يلتقي في المدينة المنورة نظيره الوحدة الذي يأمل بدوره في تسجيل فوزه الأول والتقدم قليلاً في سلم الترتيب, ويستضيف الهلال نظيره أبها على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في مباراة يبحث من خلالها كل فريق عن فوزه الأول في المسابقة,ويلتقي في المدينة المنورة فريقا الأنصار الاتحاد في مباراة مباراة متكافئة إلى حد كبير ، إّذ يتطلع الأنصار إلى تجاوز خسارته أمام جاره أُحد في ديربي المدينة، بينما يطمح الاتحاد لمواصلة انتصاراته والبقاء ضمن فرق الصدارة التي لم تخسر حتى الآن, ويلتقي الأهلي وضيفه الفتح على صالة هيئة الرياضة بمحافظة جدة, في مواجهة مهمة لكلاهما, إذ يحاول الأهلي الذي تغلب في الجولة الماضية على المتصدر السابق النصر ، تجاوز الفتح وتأكيد عودته بقوة للمنافسة، في حين يبحث الفتح عن الفوز الرابع توالياً والمحافظة على سجله خالياً من الخسائر والبقاء مع أحد والاتحاد في الصدارة في حال حققا الفوز في هذه الجولة, فيما تأجل لقاء الشرق والنصر من هذه الجولة إلى وقت سيحدد لاحقاً.// انتهى //11:36ت م0039