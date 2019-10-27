المدينة المنورة 28 صفر 1441هـ الموافق 27 اكتوبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, اشتمل على رياح نشطة مثيرةٌ للأتربة على محافظات المهد، والحناكية بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها على تدنٍ في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //11:46ت م0040