القاهرة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستستضيف القاهرة المؤتمر العربي الثامن عشر الأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "نموذج الرعاية الصحية المتكامل: المتطلبات والتحديات" خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر القادم.ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على نموذج الرعاية الصحية الشاملة المأمول ووضع الأسس لتطبيقه في العالم العربي للوصول إلى نظام صحي ذي كفاءة عالية وفعال وقادر على تقديم خدمات صحية تتوافق واحتياجات وطموحات المستفيد ورصد تحديات تطبيق هذا النظام ومتطلبات نجاحه.وسيشارك في المؤتمر العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية من المملكة العربية السعودية و الأردن، ودولة الإمارات العربية المتحدة و الجزائر والسودان ودولة الكويت، اليمن، تونس، سلطنة عُمان، فلسطين ومصر.وأكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم أهمية قطاع الرعاية الصحية الذي يحتل موقعًا متميزًا في خطط الدول المتقدمة وتخصص له نسبة كبيرة من موازنتها لتمويل هذا القطاع خاصة فضلًا عن اهتمامها بالبحوث الطبية والدوائية لإنجاح سياسات تطوير القطاع الصحي.وأوضح أن كافة الدول في السنوات الأخيرة تسعى إلى البحث عن أفضل النظم الإدارية والمالية والفنية لتقديم خدمة صحية متميزة لمواطنيها لتنال رضاهم وتلبي احتياجاتهم وطموحاتهم، ولذلك برزت عدة أسئلة كانت الإجابة عليها ضرورية للوصول إلى نظام صحي يتمتع بالكفاءة والفعالية.وخلص إلى القول: إن المنظمة العربية للتنمية الإدارية رأت أن يركز مؤتمرها الثامن عشر على دراسة وتقييم الأساليب الحديثة في إدارة القطاع الصحي، لما يمثله نموذج الرعاية الصحية من أهمية كونه محور ارتكاز لتلك التطورات.// انتهى //11:48ت م0042