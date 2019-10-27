بغداد 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، أهم القرارات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع القادة الأمنيين في مقر الشرطة الاتحادية يوم أمس لمتابعة الأوضاع الأمنية في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، مشيرة إلى انتشار قوات مكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة من بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق.وتطرقت إلى فشل مجلس النواب بعد عقد جلسته طارئة أمس، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، منوهة بطلب رئاسة مجلس النواب، خلال الاجتماع الذي تم عقده مع رؤساء الكتل النيابية من رئاستي الجمهورية والوزراء .وأشارت إلى دعوة الحكومة أمس، إلى تحديد أماكن التظاهر للتمييز بين المتظاهرين السلميين من أصحاب المطالب والحقوق المشروعة, وبين المخربين.وأخبرت عن رفع حظر التجوال في عدد من المحافظات بوسط وجنوب العراق بشكل كامل أو جزئي والذي فرض الجمعة الماضية وشمل محافظات ميسان، وذي قار، وواسط، والديوانية، وكربلاء، والمثنى، والبصرة وبابل.وتطرقت إلى الإجراءات التي تنوي الحكومة والبرلمان التعجيل باتخاذها تلبية لمطالب المتظاهرين ,ومن بينها تخفيض السن التقاعدية للموظفين لخلق فرص عمل جديدة في مؤسسات الدولة كافة وتقليل مستويات البطالة.وتناولت موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التظاهرات التي شهدها العراق منذ الأول من الشهر الحالي .// انتهى //11:54ت م0043