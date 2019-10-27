إسلام آباد 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي إلتزام بلاده بمواصلة الدعم الذي تقدمه لإرساء الأمن والاستقرار والازدهار بأفغانستان.واهتمت بمطالب باكستان من الأمم المتحدة بضرورة تعزيز نشاط "بعثة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان" لضمان الأمن في المنطقة.وأخبرت عن توصل الحكومة وأحزاب المعارضة على اتفاق حول السماح للمعارضة بتنظيم مسيرة احتجاجية سلمية في إسلام آباد.وأشارت إلى اتفاق باكستان ونيبال على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة والسلام الإقليمي.وأخبرت عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة في مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.وتابعت تطورات الوضع في العراق حيث سقط عشرات القتلى والجرحى خلال يومين إثر موجة الاحتجاجات الجديدة ضد الحكومة.وعرجت على الوضع في لبنان حيث تستمر الاحتجاجات الشعبية لليوم الحادي عشر على التوالي للمطالبة بتغيير النظام.// انتهى //11:55ت م0045