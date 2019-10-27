الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأكدت "الصحة" اعتماد (32) ساعة تدريب للمشاركين في "المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019م " الذي ينطلق في الرياض خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر 2019 المقبل برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.ويستهدف المؤتمر الذي تنظمه "الصحة" بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية "الشريك العلمي", الأطباء والممارسين الصحيين، والأكاديميين الصحيين والرؤساء الإكلينيكيين، ومنسقو وفنيو معامل المحاكاة، وجميع العاملين في تعليم الرعاية الصحية، وكذلك المقيمين والطلاب بالكليات الصحية.كما تم إقرار المؤتمر من منظمات عالمية للمحاكاة، ومن أبرزها الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية SSH ، والجمعية الأوروبية للمحاكاة الصحية SESAM.وقد أتاح المؤتمر للراغبين في التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني: http://shscmoh.com .// انتهى //12:11ت م0047