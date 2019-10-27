سكاكا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف رغبتها في استقطاب كفاءات لشغل بعض الوظائف الإدارية المتوفرة للسعوديين " رجال ونساء " في عدد من الإدارات التابعة للمدينة من خلال الرابط www.pmmc.med.sa .واشترطت إدارة رأس المال البشري بالمدينة على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة ، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه و يفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم لهاء, وأن يكون لائقاً طبياً , وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة .وأوضحت الإدارة أنه في حال الإستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل HRD@pmmc.med.sa ، علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني .// انتهى //13:36ت م0074