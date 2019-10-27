الأحساء 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسفازت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء؛ بجائزة" التصميم الأكثر إبداعًا"، في مسابقة "Chem-E-Car" التي أجراها المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين (AIChE)، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات "MEPEC 2019"، الذي عقد في مملكة البحرين من 14 إلى 16 أكتوبر 2019، وذلك من خلال تصميم سيارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكيميائية "هجر".وتقوم المسابقة على إشراك طلاب الجامعات في الشرق الأوسط، في تصميم وبناء سيارة تعمل بالطاقة، من مصدر طاقة كيميائي آمن بحمولة محددة على مسافة معينة وتوقف معين.وأوضح رئيس قسم الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالله اليعري، أن هذه المشاركة لطلاب قسم الهندسة الكيميائية، وهذا الإنجاز المتميز هي نقطة البداية، حيث سيقوم القسم بتطوير السيارة وتنظيم فعالية مشابهة على مستوى كلية الهندسة بالجامعة في المستقبل القريب بإذن الله.من جانبه، هنأ عميد كلية الهندسة بالجامعة الدكتور عبدالله الجعفري، أعضاء الفريق بهذا المنجز، مشيدا بجهودهم التي أثمرت بتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدا استعداده التام لدعمهم بكل ما يحتاجونه مستقبلا للمشاركة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.// انتهى//13:36ت م0075