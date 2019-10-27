الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في عدد من مناطق المملكة, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد فيها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال في إمارة منطقة عسير لمدة يومين, وفي جمعية المواساة الخيرية للخدمات الاجتماعية بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة أسبوع، كما تقدم خدماتها للنساء في منطقة تبوك بجامعة تبوك فرع المصيف لمدة أسبوع, وفي منطقة جازان بالكلية الجامعية بالعارضة لمدة أسبوع, وفي الثانوية السادسة عشرة في منطقة نجران لمدة يومين.فيما توجد يوم الثلاثاء في مقر مستشفى عسير المركزي بمنطقة عسير لتقديم خدماتها للرجال والنساء لمدة يومين، وتقدم الخدمة للنساء في ثانوية نهوقه بمنطقة نجران لمدة يومين.وتقدم الوحدات المتنقلة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن وجودهم، سواء بالوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //13:41ت م0077