الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستقيم جامعة شقراء في الثامن من ربيع الأول 1441هـ, ملتقى "الإعلام الجامعي.. التعزيز والمواكبة" لمناقشة عددا من المحاور التي تٌسهم في تعزيز دور الإعلام الجامعي، بحضور نخبة من المتخصصين بالمجال الإعلامي والمهتمين به.وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام الجامعي بجامعة شقراء الدكتور مطلق بن مقعد الروقي، أن الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من المتخصصين والمهتمين بالإعلام، يقام ضمن مبادرات وبرامج إدارة العلاقات العامة والإعلام الجامعي التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية للجامعة بهدف التعريف بدور الإعلام الجامعي من خلال إقامة ورش عمل وملتقيات عن مهام و مسؤوليات العلاقات العامة والإعلام الجامعي وأدواره التعليمية والبحثية والمجتمعية.وأشار إلى أن الملتقى يتضمن ثلاث جلسات خصصت الجلسة الأولى للحديث عن دور الإعلام الجامعي في مساندة العملية الأكاديمية، ويتطرق المحور الثاني لدور الإعلام الجامعي في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، أما المحور الثالث فيتناول الإعلام الجامعي مسؤولية ومهارات.// انتهى //13:43ت م0079