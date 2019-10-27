مسقط 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسبدأت في مسقط اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2019 الذي يقدم أوراق عمل تتناول موضوعات تتعلق بنقل الكهرباء بمنطقة الخليج العربية وما يتعلق بالربط الكهربائي والمراحل التي قطعها المشروع والطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وسيتم خلال المؤتمر والمعرض عرض أحدث التجارب والتقنيات العالمية التي من شأنها تطوير وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين المختصين في دول مجلس التعاون.ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام إلى التقاء المختصين والمتخصصين لتدارس الرؤى التي من شأنها الدفع بهذا القطاع إلى آفاق أرحب لمواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، ويركز على أهم القضايا التي يجب على صناع القرار الاهتمام بها ويسهم في إطلاق مبادرات تعين المسؤولين في مسيرة توطين الصناعات الكهربائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويركز المؤتمر على استخدام التقنيات الحديثة والربط الكهربائي الإقليمي وإنشاء أسواق للطاقة الكهربائية والشبكات الذكية والطاقة المتجددة التي تسهم في رفع موثوقية وكفاءة أداء المنظومة الكهربائية كما يركز على ترشيد الاستهلاك في الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي.// انتهى //13:43ت م0080