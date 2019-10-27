لندن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باستمرار أعمال العنف في العراق وسط أنباء عن مقتل أكثر من 200 شخص بسبب المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.ولفتت الصحف الانتباه إلى أن الحدث الأهم في احتجاجات العراق هذه المرة هو الرفض الشعبي العام للطائقية وللسياسات التي عصفت باقتصاد البلاد منذ أكثر من ستة عشر عامًا.ونقلت عن مصادر في سوريا والعراق أنباء عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية ليلة أمس في سوريا.وكتبت في شأن منفصل عن وقوع اشتباكات عنيفة بين مئات الانفصاليين الكاتولنيين والشرطة الإسبانية وسط مدينة برشلونة بعد تحول مسيرة سلمية إلى أعمال شغب وفوضى.وفي الشأن الداخلي، أبرزت صحف لندن مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى بريطانيا بعد وفاة أكثر من 39 مهاجرًا الأسبوع الماضي داخل شاحنة وصلت البلاد من بلغاريا.وكثفت الاهتمام بمستجدات ملف المغادرة الأوروبية بعد إعلان حزبي الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي الشمالي وأسكتلندا القومي دعمها لقيام انتخابات عامة ولكن في توقيت مختلف عن الموعد الذي يسعى إلى اعتماد رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم 12 ديسمبر المقبل.// انتهى //13:48ت م0082