القاهرة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية النسخة الثالثة من فعاليات "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" تحت عنوان "شراكة متكاملة من أجل مستقبل مستدام" المقرر عقده بالقاهرة على مدى 4 أيام خلال الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر القادم بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالشراكة مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.وتهدف فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" إلى التعرف على جهود مصر في اتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ورفع درجة الوعي العام لدى المواطن العربي بأهمية التنمية، فضلا عن تعميق الرؤى المشتركة للدول العربية والشركاء حول البرامج والإجراءات والخطط نحو تحقيق الأهداف والغايات من التنمية المستدامة في المنطقة العربية مع بناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار.وسيتناول الأسبوع العربي ثلاثة محاور رئيسة هي: التكامل بين شركاء التنمية، التحول إلى حياة أفضل، آفاق جديدة لعالم متغير، بجانب العديد من الفاعليات التي تدور حول قضايا التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة المعنيين بملفات التنمية المستدامة على مستوى المنطقة العربية وممثلي المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات العلمية والتقنية والمبتكرين وكبار المسؤولين ومتخذي القرار ،فضلًا عن مشاركة ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات الأعمال والخبراء الدوليين والعرب والإعلام.// انتهى //13:49ت م0083