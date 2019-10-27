الخرطوم 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسوقعت الحكومة السودانية اتفاقية استضافة "مركز العمليات القاري للهجرة غير الشرعية" التابع للاتحاد الأفريقي، وبموجب هذا الاتفاق تصبح الخرطوم مقرًا دائمًا للمركز.وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية اليوم أن سفير السودان لدى إثيوبيا أنس الطيب الجيلاني، وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة السودانية، بينما وقع عن الاتحاد الأفريقى مديرة الشؤون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الأفريقي مريم سيسي.وأشارت الخارجية السودانية أن المركز يعد الأول من نوعه في القارة الأفريقية، حيث سيقدم خدماته لجميع الدول، كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم المركز فنيًا وماديًا، وتمول هذه المبادرة من الصندوق الأوروبي بقيمة 4.5 مليارات يورو (5 مليارات دولار) من أجل السيطرة على الهجرة ومعالجة أسبابها الجذرية.// انتهى //13:56ت م0086