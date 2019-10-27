البكيرية 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسحققت إدارة تعليم البكيرية (النشاط الطلابي -الثقافي) المستوى الذهبي في برنامج الحوارات الطلابية "حوار نيوم"، أمس، حيث مثل الإدارة الطالبان راشد المانعي من ثانوية البكيرية وصالح البشري من مدرسة مجمع الشيخ صالح الراجحي التعليمي .وهنأ مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح الأسرة التعليمية على هذا الإنجاز, لافتاً إلى أن الوصول إلى المنصات وتحقيق الإنجازات يعود بعد فضل الله إلى الجهود المبذولة في المدارس والتعاون التام بين الجميع من مدارس وإدارات وأقسام (البنين والبنات) بالإدارة، والاهتمام الذي يبذله قادة وقائدات المدارس ورواد ورائدات النشاط والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات والأسرة التي كان لها الأثر الكبير على المشاركة وتمثيل الإدارة خير تمثيل، مقدماً التهنئة للطالبين على ما حققاه من إنجاز .// انتهى //13:58ت م0087