المكلا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واساختتم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي أمس حملته لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا بإجراء 12 عملية جراحية و 80 عملية قسطرة خلال خمسة أيام.وتُعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفذها المركز في اليمن خلال هذا العام والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.//انتهى//15:39ت م0136