عام / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة الطبي يختتم حملته التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في المكلا
الأحد 1441/2/28 هـ الموافق 2019/10/27 م واس
المكلا 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس
اختتم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الطبي التطوعي أمس حملته لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للكبار في مدينة المكلا بإجراء 12 عملية جراحية و 80 عملية قسطرة خلال خمسة أيام.
وتُعد هذه الحملة الرابعة في جراحة القلب التي ينفذها المركز في اليمن خلال هذا العام والخامسة في سلسلة الحملات الطبية التطوعية.
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15:39ت م
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