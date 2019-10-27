الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2019م، من انتزاع 3,351 لغمًا منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و 758 لغمًا مضادة للدبابات و2,541 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة.وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 100,000 لغم زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.// انتهى //15:41ت م0138