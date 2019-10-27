الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسنفذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, جولات تفتيشية على منافذ بيع خدمات الاتصالات في عدد من أحياء مدينة الرياض لرصد وضبط مخالفات نظام الاتصالات بالأسواق.ووقفت الفرق التفتيشية خلال تلك الجولات على عدد من المخالفات المتمثلة في بيع شرائح الاتصال المجهولة، وبيع وتفعيل الشرائح من قبل غير المصرح لهم، كما ضبطت الفرق عددًا من الشرائح المخالفة، وعملت على تحرير محاضر الضبط لرفع المخالفات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات.وتأتي هذه الجولات في إطار الجهود المبذولة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لحماية المستخدمين من الممارسات المخالفة، والعمل على توفير خدمات الاتصالات بجودة عالية وفق أنظمة الهيئة وقرارتها.// انتهى //15:42ت م0141