الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم سفير إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين، وبحث سبل تطويرها في المرحلة القادمة.كما ناقش سموه خلال لقاءه بسفير دولة أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف، والوفد المرافق له، إمكانية تفعيل التعاون المشترك بين البلدين على مستوى الاتحادات الوطنية في مجالات الرياضة المختلفة.وناقش الأمير فهد بن جلوي كذلك خلال لقاءه بسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة وعميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة،والوفد المرافق له، أوجه التعاون الرياضي والشبابي وبحث سبل التعاون بين البلدين وتطويرها في الفترة القادمة، إضافة إلى مناقشة ومتابعة ترتيبات وموعد توقيع اتفاقية التعاون بين المملكة وجمهورية جيبوتي في المجال الرياضي.// انتهى //15:43ت م0142