عمان 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسقدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,126 لقاحًا لـ 506 من الأطفال في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال شهر سبتمبر الماضي.وأكد مدير مكتب المركز في الأردن الدكتور بدر السمحان أن هذا العمل الإغاثي الطبي يهدف إلى منح اللاجئين السوريين خاصة الأطفال منهم اللقاحات اللازمة ضد الأمراض التي تنتشر عادة في بيئة المخيمات، وإكسابهم المناعة اللازمة ضد أمراض الحصبة والجدري المائي والسل والكزاز وغيرها من الأمراض السارية والمعدية، موضحاً أن إعطاء اللقاحات يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة الأردنية, ضمن برنامج اللقاحات في الدولة المضيفة.وأشار السمحان إلى أن تقديم الرعاية الصحية للاجئ السوري تُعد من أهم أولويات وأهداف مركز الملك سلمان للإغاثة, وذلك لما لهذا الجانب من أهمية وضرورة في حياة اللاجئ وأسرته، مبيناً في نفس الوقت حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - التأكيد بشكل مستمر على إيلاء اللاجئين السوريين الرعاية الكاملة لتحسين أحوالهم المعيشية في مناطق اللجوء.// انتهى //15:45ت م0145