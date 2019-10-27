الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأحرز الإستوني أوت تاناك على متن سيارته تويوتا اليوم لقب بطولة العالم للراليات للمرة الأولى في مسيرته، ليحرم الفرنسي سيباستيان أوجييه حامل اللقب من التتويج للمرة السابعة توالياً، وذلك في ختام رالي كاتالونيا الإسباني.ومع انتهاء المرحلة الـ13 من البطولة وتبقي مرحلة وحيدة في أستراليا، عزز تاناك صدارته للترتيب العام للبطولة بفوزه في المرحلة الخاصة وحلوله ثانياً في كاتالونيا خلف البلجيكي تييري نوفيل, مقابل اكتفاء أوجييه بالمركز الثامن.بيل/كام15:46ت م0146