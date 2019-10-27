بانغول 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, 50 طنًا من التمور هدية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لجمهورية غامبيا، بحضور زوجة رئيس جمهورية غامبيا فطومة تبابارو، والرئيسة التنفيذية لجمعية فطومة تبابارو، وممثلو وزارة الخارجية, ووزارة المرأة والطفل، وممثل القنصلية الإسلامية، وممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في دكار عمر الحارثي، وممثلو وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.ووقّع الجانب الجامبي مذكرة تَسَلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بالقصر الرئاسي في العاصمة بانغول.ويأتي مشروع هدية التمور امتدادا لدعم المملكة للدول الشقيقة والصديقة بالكثير من المشاريع الإغاثية، ويتولى مركز الملك سلمان للإغاثة مهمة إيصال هذه المساعدات لمستحقيها تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.// انتهى //15:46ت م0147