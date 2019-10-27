تبوك 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسدشنت الكلية التقنية بتبوك اليوم , برنامج " إرادة 2" الخاص بالتوعية بأضرار التدخين والمخدرات, الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام , بحضور عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي البلوي, وعدد من منسوبي الكلية والمتدربين, وذلك بمقر الكلية بتبوك.واطلع المهندس البلوي عقب التدشين على مكونات المعرض التوعوي المصاحب لفعاليات البرنامج، والذي ضم عيادة الإقلاع عن التدخين، وأركان خاصة بالشؤون الصحية و مجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية " قادر" وإدارة مكافحة المخدرات.وأكد عميد الكلية التقنية بتبوك على أهمية البرامج التوعوية والتثقيفية ودورها في رفع مستوى الوعي لدى المتدربين والمجتمع بأضرار التدخين والمخدرات.من جهته قدم أخصائي مكافحة التدخين بصحة تبوك الدكتور أشرف هاشم أولى برامج الشرائح التثقيفية، من خلال محاضرة بعنوان " أحدث الطرق المساعدة للإقلاع عن التدخين " تحدث فيها عن أضرار التدخين وأحدث الطرق العلاجية المستخدمة في الإقلاع عن التدخين وعن الطرق السلوكية والدوائية المساعدة للإقلاع عن التدخين.انتهى //16:46ت م0172