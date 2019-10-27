الخرطوم 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك, بمكتبه اليوم، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد, وبحث معها تعزيز آفاق التعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة.وأشاد حمدوك خلال اللقاء بدعم المنظمات الدولية لكل أنشطة وبرامج الحكومة في مجال التنمية الاجتماعية في البلاد.وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة , في تصريح صحفي عقب اللقاء أنه جرى بحث أولويات الحكومة المدنية الانتقالية والتي يأتي على رأسها إيقاف الحرب وتحقيق السلام بالبلاد، مؤكدة دعم المنظمة الدولية لهذه الأولويات, ومشيدة بالمؤشرات الإيجابية التي تبعث بها الحكومة الانتقالية للمجتمع الدولي .// انتهى //16:46ت م0173