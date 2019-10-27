الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، سعي وزارة التعليم بالمضي قدما تجاه تطوير خارطة منظومتها التعليمية والإدارية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن ذلك لم يمن ليأتي لولا الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة لقطاع التعليم والذي يشكل حجر الزاوية لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030.جاء ذلك خلال كلمته اليوم في برنامج إعداد المدربين الذي تنظمه وكالة وزارة التعليم للموارد البشرية وتستضيفه إدارة تعليم الشرقية لمدة خمسة أيام بمشاركة مديري الموارد البشرية ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد البشرية ممثلين لـ 11 منطقة ومحافظة تعليمية، بفندق النوفتيل بالدمام.وأشاد الدكتور الشلعان بالدور الحيوي الذي تلعبه الموارد البشرية بوزارة التعليم واسهامها في دفع عجلة وتحسين اداء العمل الإداري بما ينعكس في نهاية المطاف على تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين من قبل الموظفين بإدارات التعليم ومكاتبها المنتشرة والمدارس.بدوره أكد مدير ادارة الموارد البشرية بتعليم الشرقية عبدالله العيسى بأن مشروع برنامج إعداد المدربين يأتي سعياً من وزارة التعليم للنهوض بخارطة عمل الموارد البشرية على مستوى الوزارة والمناطق والمحافظات التعليمية، وذلك بالعمل على تدريب وتأهيل مديري الموارد البشرية ومديري ومديرات وحدة تطوير الموارد عبر نافذة هذا المشروع الرامي إلى إيجاد وتوفير المدربين المتخصصين من الكادر الاداري في الوزارة والمناطق والمحافظات التعليمية، لتحقيق الأهداف المنشودة.الجدير بالذكر أن البرنامج سلط الضوء على حزمة من المفاهيم أبرزها: مفهوم التدريب، المدرب الناجح، فن تدريب الكبار، وصولاً لحلقة التدريب، ومهارات العرض والإلقاء.//انتهى//16:47ت م0174