الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسزار وفد من مركز البحوث والتواصل المعرفي, دار الوثائق القومية بالسودان، وذلك خلال مشاركته في معرض الخرطوم الدولي للكتاب (17 - 28 أكتوبر 2019م)، حيث استقبلهم الأمين العام المكلف لدار الوثائق القومية عادل عبد الرحمن الدرونكي، ومديرو الإدارات والأقسام والمختبر بالدار.واطّلع الوفد الذي ضم مساعد المدير التنفيذي ومدير الشؤون الثقافية صالح زمانان، ومسؤول النشر بالمركز الدكتور حسين حسن حسين، والباحث ماجدًا الحضيني، على موجز تاريخي عن دار الوثائق القومية منذ تأسيسها عام 1949م وحتى اليوم، إضافة إلى تطور الأداء بالدار والمشاريع التي يجرى العمل بها، ومخزونها من المقتنيات والمخطوطات والتراث الوثائقي.واتفق الطرفان خلال اللقاء على إرساء دعائم سبل التعاون بينهما، عبر توقيع مذكرة تفاهم في مجالات البحث والنشر وتبادل الخبرات والزيارات، وإقامة الأنشطة المشتركة ذات الصلة.// انتهى //16:47ت م0176