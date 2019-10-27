الخرطوم 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأوضح رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي معالي محمد بن عبيد المزروعي أن التنسيق واللقاءات التي جرت مؤخرا، بين الحكومة الانتقالية وإدارة الهيئة تعد انطلاقة حقيقية لمواصلة الشراكة في مجال الاستثمار بين الجانبين لتحقيق الأمن الغذائي العربي من موارد السودان الزراعية.ودعا المزروعي في برنامج تلفزيوني، المسؤولين بالسودان إلى ضرورة تعديل السياسات الزراعية وقانون الاستثمار في السودان، فضلًا عن أهمية تدخل الحكومة المركزية لإيقاف نزع الأراضي التي تمثل الركن الأساسي للتعاون بين الهيئة والحكومة .وأشار المزروعي إلى الزراعة التعاقدية بين الهيئة وصغار المزارعين، مبينًا أن هذه الشراكة استفاد منها أكثر من 35 ألف مزارع ، وأن نجاح هذه التجرِبة يعود إلى التزام الهيئة بالتمويل وتوفير الأسمدة والبذور المحسنة للمزارعين.من جانبه، أبان مدير إدارة الدراسات والإنماء بالهيئة، الدكتور شعلان علوان المشايخي أن الشراكة أحدثت مشاريع تمثلت في إنتاج اللحوم البيضاء والأعلاف والزيوت والبذور المحسنة والسكر.// انتهى //16:47ت م0177