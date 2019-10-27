الباحة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, بديوان الامارة اليوم مدير مشروع "رمضان أمان" في منطقة الباحة عبدالعزيز العاتي, وأعضاء المشروع, يرافقهم المواطن المتطوع بندر بن عبدالله الغامدي.وفِي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع ، مؤكداً أهمية العمل التطوعي وماله أثر على الفرد والمجتمع, منوهاً بالجهود التي تبذلها الدولة -أيدها الله- في دعم وتشجيع التطوع والمتطوعين, كما أكد سموه الكريم خلال اللقاء أهمية دعم وتشجيع أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة ليصبحوا نافعين في مجتمعاتهم.بعد ذلك استمع سموه من العاتي إلى نبذة عن أعمال المشروع ومدى مايحققه من مؤشرات إيجابية عالية للتخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث المرورية وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد المرور والحفاظ على الأرواح وإسهامه المباشر في دعم المتطوعين ، إضافة الى تقديم عدد من المبادرات المجتمعية من مؤسسة وقف شباب خير أمة .بعد ذلك سلم سمو أمير منطقة الباحة السيارة المقدمة من مجموعة سادن العربة وبالتعاون مع مؤسسة وقف شباب خير أمة للمواطن المتطوع بندر الغامدي أحد المتطوعين من ذوي الاعاقة والذي يعد من أول المبادرين بالمشاركة ضمن الفريق التطوعي بالمشروع رغم الحالة الصحية التي يعاني منها.من جهته أعرب العاتي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه اللامحدود للعمل التطوعي في شتى المجالات وحرص سموه على خدمة المنطقة إنساناً ومكاناً.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف احمد بن صالح السياري.//انتهى//16:48ت م0178