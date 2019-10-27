الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، يرافقه رئيس مجلس شباب الأعمال عبدالله البريكان، ورئيس مجلس شابات الأعمال نجلاء العبدالقادر ونائبيهما.ونوه سموه خلال الاستقبال بما توليه القيادة لفئة الشباب من دعمٍ واهتمام، مؤكداً أن القيادة تراهن عليهم وأن ذلك نابعٌ من إيمانها بأنهم المستقبل المشرق للبلاد، وقدرتهم على مواصلة مسيرة العطاء والتنمية التي بدأها الأجداد بتمكن، مبيناً أن الآمال معقودة على فئة الشباب فهم العتاد والعدة.وقال: "إن العمل الجاد ومواجهة التحديات هي سمة ملازمة لرواد الأعمال، وأن استشراف المستقبل، والعمل على دعم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في السنوات القادمة من خلال رؤية المملكة 2030 التي أوضحت للجميع احتياجات سوق العمل ومتطلباته خلال الفترة القادمة جزء من مهام المجلس، حاثاً الشباب على وضع الخطط والتنسيق مع الجهات الداعمة لهم، ومنها مجلس شباب المنطقة الشرقية.وأشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بما حققه مجلس شباب الأعمال من منجزات وخطوات مهمة, متمنياً للمجلس ومنسوبيه التوفيق.من جهته ثمن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة دعم ورعاية سمو أمير الشرقية لمناشط الغرفة، وعلى وجه الخصوص الفعاليات ذات الصلة بمجلسي شباب وشابات الأعمال.من جانبه عبر رئيس مجلس شباب الأعمال عبدالله البريكان عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على ما يوليه سمو أمير المنطقة من دعم واهتمام للمجلس، مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة أسهمت في مواصلة المجلس لتميزه وريادته في دعم شباب الأعمال، وتنمية قدراتهم.فيما بينت رئيس مجلس شابات الأعمال نجلاء العبدالقادر, أن اهتمام سمو أمير الشرقية بشابات الأعمال وحرصه على تمكينهن والرفع من قدراتهن، وتقديم البرامج والدعم اللازم لهن، أثمر عن زيادة في عدد منتسبات المجلس، والبرامج المقدمة لهن.يشار أن ملتقى ومعرض شباب وشابات الأعمال يقام في مطلع نوفمبر المقبل برعاية من سمو أمير المنطقة الشرقية.// انتهى //16:52ت م0179