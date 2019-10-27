أبوظبي 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسعقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو .وبحث الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وتنميتها خلال الفترة القادمة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وبشكل خاص في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والنقل والطاقة والابتكار والذكاء الاصطناعي.واستعرضا المستجداتِ على الساحتين الإقليمية والدولية والأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها .// انتهى //17:09ت م0180