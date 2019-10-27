تونس 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأوقفت وحدات من الحرس التونسي 48 مهاجرًا غير شرعي في عمليات مختلفة، بمحافظات المهدية والمنستير وتونس واريانة في عمليات مختلفة.وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، بإيقاف المهاجرين في أربع عمليات مختلفة، وهم يستعدون لاجتياز حدود تونس باتجاه الأراضي الأوروبية، مضيفًا بمصادرة شاحنة نقل خفيف خلال العملية، ومركب بحري مجهز بمحرك، وكميات من المحروقات، إلى جانب مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية .وأشار إلى التحفظ على 24 منهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم، من أجل تكوين وقف يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة وإبقاء البقية بحالة سراح.// انتهى //17:09ت م0181