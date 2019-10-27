حفر الباطن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، اليوم بمكتبه بديوان المحافظة، عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة، بحضور مدير مكافحة المخدرات بحفر الباطن المقدم عايض القرني، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، لتكريم عدد من ضباط الصف والأفراد من منسوبي الإدارة إزاء ما قدموه من أعمال متميزة للحفاظ على الأمن من خلال مسؤولياتهم المناطة بهم.وقدم سموه شكره لجميع منسوبي مكافحة المخدرات بالمحافظة على جهودهم، وحثهم على مواصلة العمل بكل تَفَانٍ لحماية أمن بلدنا الغالي في ظل قيادتنا الرشيدة.//انتهى//17:15ت م0182