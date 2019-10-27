مسقط 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسعقدت الهيئة العامة لسوق المال في عُمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاجتماع التاسع عشر لرؤساء هيئات الأسواق المالية (أومن يعادلهم) بدول المجلس والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بمسقط.ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال العُماني عبد الله بن سالم السالمي، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري .وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وإمكانية تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بدول المجلس وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني لذلك وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.وجرى على هامش الاجتماع، عقد الاجتماع الثاني المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) نقاش توحيد وقت الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس وتفعيل الاعتراف البيني بين البورصات الخليجية والبحث عن الطريقة المثلى للتطبيق ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس.// انتهى //17:26ت م0183