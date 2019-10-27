واشنطن 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي في عملية شاركت فيها القوات الأمريكية الخاصة شمال غرب سوريا.وأوضح الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض أن وحدة عسكرية أمريكية خاصة تابعة لـ فرقة مشاة البحرية نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم البغدادي.وبين ترامب أن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية أمريكية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والتحفظ على جثته وتم تأكيد هويته بعد فحص الحمض النووي الـ (DNA).وقال الرئيس الأمريكي: إن وكالة الاستخبارات المركزية الـ (سي آي آيه) تعاونت مع جهاز أمني إقليمي في تحديد مكان البغدادي ورصد تحركاته، وتم التنسيق لعبور جوي مع روسيا أيضاً، مؤكداً التزام الولايات المتحدة المستمر بمطاردة الإرهاب والقضاء عليه.// انتهى //17:39ت م0186