رياضي / أخضر اليد يفوزعلى قطر في انطلاق البطولة العربية (مواليد 2002م) بتونس
الأحد 1441/2/28 هـ الموافق 2019/10/27 م واس
الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واس
تمكن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من تجاوز منتخب قطر بنتيجة (30-25) في انطلاق منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية (مواليد 2002م)، التي تحتضنها حالياً مدينة نابل التونسية، وتستمر حتى 3 نوفمبر 2019م، وذلك في اللقاء الذي جمعهم اليوم على صالة بني خيار، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي .
وحصل لاعب المنتخب السعودي سجاد الشويخات على جائزة أفضل لاعب في المباراة .
ومن المقرر أن يخوض ناشئين أخضر اليد مباراتهم ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة غداً الاثنين أمام منتخب الأردن، وذلك عند تمام الساعة 4:00 عصراً، في لقاء يبحث من خلاله الأخضر السعودي عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي .
من جهته أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع سعادته بالمستوى الفني الرفيع الذي ظهر به اللاعبون في مواجهة قطر ، مؤكداً أن هذا المنتخب يشكل نواة المستقبل ويعول عليه الكثير .
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18:27ت م
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