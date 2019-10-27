الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستمكن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين من تجاوز منتخب قطر بنتيجة (30-25) في انطلاق منافسات النسخة العاشرة من البطولة العربية (مواليد 2002م)، التي تحتضنها حالياً مدينة نابل التونسية، وتستمر حتى 3 نوفمبر 2019م، وذلك في اللقاء الذي جمعهم اليوم على صالة بني خيار، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدور التمهيدي .وحصل لاعب المنتخب السعودي سجاد الشويخات على جائزة أفضل لاعب في المباراة .ومن المقرر أن يخوض ناشئين أخضر اليد مباراتهم ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي للبطولة غداً الاثنين أمام منتخب الأردن، وذلك عند تمام الساعة 4:00 عصراً، في لقاء يبحث من خلاله الأخضر السعودي عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي .من جهته أبدى رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد محمد المنيع سعادته بالمستوى الفني الرفيع الذي ظهر به اللاعبون في مواجهة قطر ، مؤكداً أن هذا المنتخب يشكل نواة المستقبل ويعول عليه الكثير .// انتهى //18:27ت م0195