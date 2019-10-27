ماليه 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسألقى المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق أمس, محاضرة علمية بعنوان (ضوابط الجهاد)، ضمن برنامج الدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها الوزارة تحت شعار "رحمة واعتدال"، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف، وذلك في قاعة الندوات بالمركز الإسلامي بالعاصمة ماليه، ضمن إطار الاتفاقية بين الوزارتين لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة، بتوجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.‎وفي مستهل المحاضرة بين الشيخ العتيق حكم الجهاد وأن الأصل فيه أنه من فروض الكفايات، مشيراً إلى أن الجهاد مما أمر الله به ورسوله ورتَّب الله عليه الأجور العظيمة, وأما حكمه فهو فرض على الكفاية، قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول عامة أهل العلم, متطرقا إلى المسائل الفقهية التي تجعل الجهاد واجباً عينياً على المكلف.‎وشدد في ختام محاضرته على أن الجهاد الشرعي منوطٌ بولي الأمر, مستشهدا بما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي قال (الإمام جُنَّة، يُقاتل من ورائه ويُتقى به) وهذا أمر من النبي بالقتال خلف الأئمة. وكذلك ما رواه مسلم من حديث حذيفة أن النبي قال لما سأله حذيفة عن ماذا يفعل عند الفتن فأجابه: (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم).// انتهى //18:28ت م0196