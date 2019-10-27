الرياض 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واستنطلق النسخة الأولى من منافسات "طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية" في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 4 - 8 من فبراير المقبل ، الذي سيقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات "uci"، بمشاركة نخبة من دراجو العالم .وسيكون هناك تحدي مختلف في هذا السباق الدولي المصنف ضمن فئة 1-2، الذي تنظمه شركة متخصصة في الطوافات الدولية وهي من نظم طواف فرنسا الدولي الشهير Amaury Sport Organization ، حيث سيتنافس أفضل متسابقين العالم على طرقات مدينة الرياض ، من خلال خمسة مراحل رئيسية صحراوية وأودية ، وكذلك بشكل دائري على العاصمة .وأعرب رئيس مجلس الإدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس عن سعادته باستضافة المملكة للمرة الأولى طواف دولي معتمد لدى الاتحاد الدولي للدراجات "uci" ، مؤكدا أن الرياضة السعودية حظيت باهتمام كبير في رؤية المملكة 2030 ، إذ جاء منها أن الدولة ستشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة .وقال الكريديس : " طواف السعودية الدولي حدثاً رياضياً دولياً مهم في الشرق الأوسط وفرصة رائعة أن يشاهد العالم المملكة العربية السعودية والتطور والنهضة التي تشهدها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، و أن مكانة المملكة ، وثقلها في العالم يجعلانا مطالبين بتقديم طواف دولي مميز لتأكيد على تميزها في تنظيم واستضافة المناسبات العالمية " ، مشيرا إلى أن محبي وممارسي الدراجات ينتظرون بشغف ما سيحدث من تنافس في هذا الطواف الدولي وهو من ثمرة جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة .// انتهى //18:39ت م0197