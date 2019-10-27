نجران 28 صفر 1441هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم فعاليات أسبوع "طالب وطالبة المستقبل" الذي يستهدف مدارس المستقبل بالمنطقة والبالغ عددها 80 مدرسة للبنين والبنات، ويشتمل على مجموعة من الفعاليات في التحول الرقمي.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي أن تنفيذ النشاط يأتي بمتابعة من مدير تعليم نجران الدكتور، ملفي بن عبدالرحمن العتيبي وَوَفْقاً لخطة التوعية الخاصة ببوابة المستقبل، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول، مشيراً إلى أن الفعاليات تهدف إلى التوعية بعملية التحوّل الرقمي عن طريق بوابة المستقبل، وبمشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في جميع المدارس المطابقة لبرنامج بوابة المستقبل، والذي من مهامه الإشراف على تنفيذ الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحوّل الرقمي، فيما يشرف على الفريق مسؤول التحوّل الرقمي في المدرسة .ولفت مدخلي الانتباه إلى أن الفعاليات تشمل على إلقاء كلمات في الطابور الصباحي عن أهمية التحوّل الرقمي، بالإضافة إلى عمل مشاهد تمثيلية في الطابور الصباحي عن أهمية التحول الرقمي، وعرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي من خلال الوسائط التعليمية في المدارس.//انتهى//18:43ت م0199