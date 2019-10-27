الدمام 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسافتتحت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية اليوم، البرنامج التدريبي لقيادات المدارس الأهلية والأجنبية بالمنطقة، بحضور 46 قائدا وقائدة، وذلك بمقر مدارس الإلهام العالمية بالخبر، ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام.وأكد مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية للشؤون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، خلال الافتتاح، على أهمية الإطلاع على الأدلة التنظيمية والإجرائية ولوائح التعلم، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للقيادات المدرسية، مؤكدا على أهمية التنمية المهنية التي تدعم عمل قائد وقائدة المدرسة لتحقيق أهداف المرحلة التعليمية التي ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.وبين أن قائد وقائدة المدرسة مطالبين بالعمل وفق آلية التكامل التي تتولاها جهات الإشراف في إدارات التعليم، مؤكداً على أهمية الالتزام بالتسلسل القيادي والتزود بالمهارات المعرفية الخاصة بالتعليم الأهلي والأجنبي وفق توجيهات الوزارة.‏من جانبه، أوضح مدير مكتب التعليم الأهلي عوض المالكي، أن اللقاء يأتي ضمن خطة المكتب التي تهدف إلى تزويد القيادات المدرسية بالمهارات المعرفية والتنظيمية في التعليم الأهلي، وآلية متابعة الأعمال الإشرافية داخل المدرسة وتحديد المهام والمسؤوليات لقائد المدرسة وفقا العلاقة المنظمة بين المالك والقائد، إضافة إلى العلاقة مع الجهات الإشرافية سواء في مكاتب التعليم أو مكتب التعليم الأهلي.‏بدورها أكدت مديرة إدارة المدارس ‏الأجنبية والبرامج الدولية ‏هند المحيني، على أهمية الاستفادة من البرنامج بما يدعم عمل القائد والقائدة في المدارس الأهلية والأجنبية، منوهة ما للقيادة المدرسية من مسؤولية، والمساهمة والدفع بعجلة التقدم والتطور، والمساهمة الفاعلة، وتقديم الخدمات المساندة للعملية التعليمية بشكل أفضل.ويشتمل البرنامج التدريبي على عدة جلسات وورش عمل عن مفاهيم ومهارات القيادة ونواتج التعلم وآلية قبول الطلاب والاعتذار والرسوم الدراسية والاعانات السنوية والزيارات الإشرافية وتطبيق الاختبارات وحل للمشكلات واتخاذ القرار.// انتهى//18:44ت م0200