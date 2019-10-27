طرابلس 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى سلام نهائي في ليبيا .وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، :نأمل أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجي الذي يعد سببا للأزمة، ونحن ندعم خطة الأمم المتحدة في ليبيا وهي شرط سابق لإنعاش العملية السياسية".من جانبه، جدد سيالة، مطالبة بضرورة وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية، فيما قال سلامة :"إن هناك تقدمًا جيدًا في عملية التحضير لمؤتمر برلين، نرى أن مسيرة برلين جدية من دول فاعلة لإعادة ترميم الموقف الدولي في ليبيا".// انتهى //18:50ت م0202