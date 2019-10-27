تونس 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسواصل فريق الترجي انطلاقته القوية في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم بالفوز على مضيفه الصفاقسي بهدفين دون رد اليوم في الجولة السادسة من المسابقة.ورفع الترجي رصيده إلى 12 نقطة لينتزع المركز الثاني من الصفاقسي بفارق الأهداف فقط بعدما مني الصفاقسي بالهزيمة الثانية له في المسابقة هذا الموسم وهي الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية.// انتهى //18:54ت م0203