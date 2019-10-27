مكة المكرمة 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسوقع معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر بافيل عقدا لإنشاء "كرسي الشيخ عبد اللطيف العيسى لأبحاث الأيتام"، مع الشيخ عبد اللطيف العيسي ممثل مؤسسة العيسي، وذلك كأول كرسي علمي من نوعه، مخصص لأبحاث الأيتام، بهدف النهوض برعايتهم وفق أسس علمية.وأوضح أستاذ الكرسي الدكتور خالد برقاوي أن الكرسي وللنهوض برعاية الأيتام في المملكة وفق أسس علمية فاعلة، سيجري الأبحاث والدراسات، ويقدم الخدمات العلمية المتنوعة في مختلف مجالات الأيتام، للنهوض بأساليب الرعاية على أسس علمية، بما يحقق للأيتام التنشئة الاجتماعية السليمة والاعتماد على النفس.وبين أن الهدف العام الرئيس للكرسي هو النهوض بمجال رعاية الأيتام من خلال إجراء البحث العلمي والتدريب العملي ووضع وتنفيذ البرامج الفعالة في مختلف مجالات واهتمامات رعاية الأيتام.من جهته نوه معالي مدير الجامعة بإنشاء الكرسي الذي سيعود نفعه على الجامعة والمجتمع، ويأتي امتدادا للكراسي العلمية التي أنشأتها الجامعة، وحققت العديد من المنجزات.// انتهى //19:02ت م0204