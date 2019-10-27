تبوك 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة نشاط الطالبات, الاختبار المحلي لأولمبياد العلوم والرياضيات، إضافة إلى منافسات اللغة العربية على مدى ثلاثة أيام لجميع مراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمنطقة.وأوضحت منسقة الأولمبيادات العلمية بتعليم تبوك منيرة العتيبي أن الانطلاقة بدأت باختبار الأولمبياد المحلي لفئة الأشبال لطالبات المرحلة الابتدائية لمادتي العلوم والرياضيات وبلغ عددهن 339، فيما يتم في اليوم الثاني إجراء الاختبار لفئة الناشئين بذات المواد لـ 174طالبة من المرحلة المتوسطة, بينما جاء اليوم الثالث للاختبار مستهدفاً 328 طالبة من فئة الشباب في المرحلة الثانوية بمواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات.وبينت أن الطالبات الفائزات سيتأهلن للمنافسة الوطنية, التي سيتم تحديدها لاحقاً.وفي جانب آخر عقدت إدارة نشاط الطالبات اختبار منافسات اللغة العربية لـ 54 طالبة.وأفادت منسقة البرنامج رئيسة النشاط الثقافي والاجتماعي بتعليم المنطقة مريم الفدا أن تحكيم الاختبار بقسمية الشفوي والتحريري جاء من قبل لجنة مكونة من مشرفات اللغة العربية، لافتة الانتباه إلى أن الطالبتين المتأهلتين من المرحلتين المتوسطة والثانوية ستنتقلان للمرحلة النهائية من البرنامج.// انتهى //19:08ت م0205