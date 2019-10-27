الخرطوم 28 صفر 1441 هـ الموافق 27 أكتوبر 2019 م واسأشادت منسق الشؤون الإنسانية في الخرطوم قوي-يوب سُن، بحكومة السودان وحكومة جمهورية جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال على تعاونهم الاستثنائي لتسهيل زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، إلى منطقة "كاودا" في جبال النوبة بولاية جنوب كردفان.وحثت سُن, في تصريح لها اليوم، الأطراف على مواصلة العمل بروح من التعاون لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتأثرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.وتقدمت منسق الشؤون الإنسانية, بالشكر إلى المانحين الذين ساهموا بسخاء بمبلغ 561.5 مليون دولار أمريكي في خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 1.1 مليار دولار أمريكي، حيث قدمت الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون أشكال متعددة من المساعدات تصل إلى 4.3 مليون شخص في السودان وتعد هذه هي أول بعثة إنسانية للأمم المتحدة بالمنطقة منذ أكثر من ثمانية أعوام.// انتهى //19:08ت م0206